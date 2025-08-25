Ibovespa resiste às correções e opera em alta, acima dos 138 mil pontos

O Índice Bovespa opera em alta moderada nos negócios desta segunda-feira, 25, dando continuidade ao movimento de sexta-feira, 22, quando subiu 2,57%. Assim como no final da semana passada, o índice ainda é amparado em boa parte pela expectativa de que esteja próximo o início de um ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, o que beneficiaria os investimentos em países emergentes, como o Brasil, além de cortes da taxa básica doméstica, a Selic. Ainda segundo profissionais do mercado financeiro, as ações também refletem a alta dos preços das commodities, menor tensão com questões relacionadas ao "tarifaço" americano sobre produtos brasileiros e melhora nas estimativas de inflação mostradas hoje pelo Relatório Focus, do Banco Central.

Além disso, o investidor também reage à possibilidade de uma melhor definição no cenário eleitoral para 2026, a partir de declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que admitiu a possibilidade de uma candidatura à Presidência da República. A alta do Ibovespa vai na contramão do fraco desempenho das bolsas norte-americanas, que sucumbem a um movimento de realização de lucros depois do rali de sexta-feira. Para Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, é natural que o mercado brasileiro tenha um desempenho mais tímido hoje, diante da forte alta de sexta-feira e dos ajustes em Nova York. No entanto, ele ressalta que o cenário segue mais positivo, com redução dos temores em relação às tarifas americanas e à aplicação da Lei Magnitsky. "Essa semana reserva dados importantes aqui e nos Estados Unidos, como o IPCA-15 e o PCE. Esses e outros dados poderão confirmar as expectativas do mercado de corte de juros nos EUA, reforçando também a queda da inflação em todos os cenários disponíveis mostrados pelo Focus", afirma ele.