Haddad: MP alternativa ao IOF contém despesa e coloca Pé-De-Meia no Orçamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 12, em audiência na Comissão Mista da Medida Provisória 1.303/2025, que o texto com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) possui expedientes para conter as despesas, coloca o Pé-de-Meia no orçamento e estabelece regras de controle de outros programas importantes. Segundo ele, a medida "traz equilíbrio do ponto de vista de receitas" e é necessária para o cumprimento do arcabouço fiscal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A medida provisória trata da tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais e é um dos principais temas de interesse do governo no Congresso no segundo semestre deste ano. O texto traz pontos como a proposta de uma alíquota única de 17,5% do imposto de renda para rendimentos; uma taxa de 5% para rendimentos hoje isentos, como títulos incentivados (LCI, LCA, CRI, CRA, LCD), fundos imobiliários (FII) e do agronegócio (FIAGRO); o aumento a taxação das bets; e o aumento nas alíquotas da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). O ministro também disse na sua fala inicial aos senadores que a relação dívida pública /PIB nos preocupa particularmente pela taxa de juros "excessiva". Ele frisou a necessidade de atacar os gastos tributários, dizendo que há uma série de setores agraciados com tratamento tributário "aquém do que deveria ser".

Tratamento igual O ministro da Fazenda disse que a MP "passa a tratar todo mundo da mesma forma" do ponto de vista tributário, equalizando as instituições financeiras. Ele defendeu que, com a MP, títulos hoje isentos continuarão incentivados e afirmou que o objetivo não é inibir esses títulos. "Com segurança, digo que não (vai desestimular a aplicação)", afirmou. "Estamos dialogando com os setores afetados (pelo fim da isenção de títulos). Há muitas questões sendo discutidas e aprimoradas", prosseguiu Haddad, dizendo que o desequilíbrio existente hoje é "muito grande".

Segundo ele, até o Tesouro Nacional tem dificuldade de colocar seus títulos no mercado por causa da concorrência com os títulos isentos. Deflação de alimentos Ao comentar o IPCA de julho, que apresentou o resultado mais brando para o mês desde 2023, Haddad disse que o País está com deflação de alimentos. "Devemos ter a mesma trajetória nos próximos meses, por supersafra", afirmou.