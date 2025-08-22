Assinatura Digital Gov: como assinar? Veja passo a passo

Assinatura Digital Gov.br / Crédito: Reprodução/ Gov.br

A assinatura digital é um serviço da plataforma ou aplicativo gov.br para facilitar a validação de documentos de forma imediata e gratuita. Pode ser usada para contratos de trabalho, aluguel e outras autorizações. Podendo ser feita em casa e em poucos minutos, a ferramenta surgiu como uma forma de tornar mais prático, seguro e acessível o processo que antes era resolvido no cartório de forma mais demorada e com custos adicionais.