Assinatura Digital Gov: como assinar? Veja passo a passo

Assinatura Digital Gov: veja como assinar e acessar serviços disponíveisO serviço é imediato e tem a mesma validade de uma assinatura física; entenda como funciona
A assinatura digital é um serviço da plataforma ou aplicativo gov.br para facilitar a validação de documentos de forma imediata e gratuita. Pode ser usada para contratos de trabalho, aluguel e outras autorizações.
Podendo ser feita em casa e em poucos minutos, a ferramenta surgiu como uma forma de tornar mais prático, seguro e acessível o processo que antes era resolvido no cartório de forma mais demorada e com custos adicionais.
Assinatura Digital Gov: como assinar
Para emitir uma assinatura, o solicitante que tem uma conta na plataforma Gov de nível bronze, validada por dados básicos de cadastro e dão acesso a menos serviços digitais, não pode utilizar o serviço.
Veja os níveis que permitem e como aumentá-los
- Prata: validada por meio de reconhecimento facial usando a base de dados da CNH, por exemplo, e permite acesso mais ampliado de serviços e ferramentas
- Ouro: nível máximo de segurança e garante a disponibilidade de todos os serviços, sendo validada a partir de dados biométricos da Justiça Eleitoral ou pela utilização de um certificado digital ICP-Brasil
De forma geral, a conta precisa ser validada por reconhecimento facial, bancos credenciados e certificados digitais.
Como emitir a assinatura
- Acesse o portal ou o aplicativo Gov com suas credenciais
- Confira o nível da sua conta
- Faça upload do documento no formato recomendado, como PDF, DOCX ou JPG, e tamanho máximo de 20 MB e posicione a assinatura
- Valide a emissão a partir do código SMS recebido
- Baixe o arquivo com QR Code, garantindo autenticidade do documento
Além de ser mais acessível por ser feita de forma remota, a assinatura digital tem como benefícios o reconhecimento de validade jurídica, economia com taxas de cartório e um sistema de simples acesso.