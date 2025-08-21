INSS suspende contrato com Crefisa após reclamações de beneficiários; entenda

INSS alega irregularidades e suspende contratos com a Crefisa; veja detalhes / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou nesta quinta-feira, 21, a suspensão do contrato com a Crefisa após identificar uma série de irregularidades. A decisão consta no Diário Oficial da União (DOU). A empresa era responsável pelo pagamento da maior parte dos benefícios do INSS, incluindo aposentadorias, pensões e auxílio-doença.

A decisão foi motivada por reiteradas reclamações registradas diretamente pelos beneficiários nos canais oficiais do INSS, especialmente por meio da paltaforma Fala.BR, e também encaminhadas por instituições como Procon, Ministério Público Federal e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Entre as principais irregularidades estão: Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque;

Coação para a abertura de conta corrente e venda casada de produtos;

Falta de estrutura adequada nas agências bancárias: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos (ATMs) e inadequação do espaço físico;

Portabilidades indevidas e não autorizadas;

Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas;

Em outubro do ano passado, a Crefisa foi a grande vencedora de um leilão promovido pelo INSS para operar a folha de pagamentos do instituto até 2029. Dos 26 lotes oferecidos, a financeira, mais conhecida por oferecer crédito para negativados, ficou com 25. Perdeu apenas um lote que englobava cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que ficou com o Banco Mercantil. Os beneficiários do INSS serão prejudicados? Os beneficiários não serão prejudicados.

Por ser medida cautelar, a suspensão se aplica aos novos pagamentos de benefícios, medida que o instituto considera “necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público até a conclusão definitiva dos processos de apuração”. Posição oficial do INSS Em nota, o INSS declara que não compactua com práticas que acarretem prejuízos ou desconfortos aos beneficiários, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social. “O Instituto reitera seu compromisso de fiscalizar e exigir que todas as instituições bancárias parceiras prestem serviço com a qualidade e o respeito que aposentados, pensionistas e demais beneficiários merecem”, conclui o texto.

Leia abaixo a íntegra da nota da Crefisa: “Sobre as notícias veiculadas nesta data a respeito da suspensão parcial do contrato de prestação de serviços com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Banco Crefisa informa que recebeu com surpresa as informações divulgadas, uma vez que não foi formalmente comunicado por parte do INSS até o momento sobre qualquer medida nesse sentido. O Banco Crefisa vem prestando regularmente o serviço de pagamento de benefícios desde 2020, sem qualquer interrupção, não havendo reclamação de qualquer Beneficiário de que tenha deixado de receber seu benefício, dentre os mais de 1 milhão de Beneficiários atendidos em todo o território nacional. Desde que iniciada a prestação dos serviços, o Banco Crefisa já investiu mais de R$1 bilhão em tecnologia e na ampliação e modernização de seus Postos de Atendimento, cumprindo os contratos estabelecidos e atendendo a todos os requisitos impostos pelo INSS. A estrutura dos espaços físicos é adequada e há caixas eletrônicos em todos os Postos de Atendimento para realização de saques. Portanto, não há dificuldades ou impedimento para recebimento dos benefícios, assim como não há atrasos, recusas de pagamento e limitação para saque.