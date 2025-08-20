Pagamentos com cartões movimentam R$ 2,2 trilhões no 1º semestre, mostra Abecs

Os pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pagos movimentaram R$ 2,2 trilhões no primeiro semestre de 2025, um avanço de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 20, pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O destaque ficou com o segundo trimestre, quando o setor registrou crescimento de 10,4%, totalizando R$ 1,1 trilhão em transações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as modalidades, o cartão de crédito liderou o volume, com R$ 1,5 trilhão movimentado (+14,4%), seguido pelo débito, que somou R$ 484,8 bilhões (-0,3%), e pelo pré-pago, com R$ 190,1 bilhões (+4,8%). No crédito, a maior parte das operações foi feita à vista (57,3%), enquanto as compras parceladas sem juros representaram 41,2% do total. No período, os brasileiros realizaram 23,2 bilhões de transações com cartões, crescimento de 5,2% sobre 2024, o equivalente a 128 milhões de pagamentos por dia. Os pagamentos por aproximação movimentaram R$ 883 bilhões no semestre, alta de 37,1%. Essa modalidade já responde por 71,1% das compras presenciais no Brasil. No total, foram 13,4 bilhões de transações por aproximação, crescimento de 24,2% no período. As compras não presenciais também seguiram em expansão: somaram R$ 537 bilhões no semestre, alta de 16,7%. O cartão de débito se destacou nesse segmento, com crescimento de 20,6%.

Gastos no exterior No primeiro trimestre, os brasileiros gastaram US$ 8,2 bilhões (R$ 47,4 bilhões) no exterior usando cartões, aumento de 5,5% em relação a 2024. Estados Unidos e Europa responderam por 80,5% do total. Já os estrangeiros desembolsaram US$ 3,2 bilhões (R$ 18,4 bilhões) no Brasil, avanço de 12,1%. Setores e regiões