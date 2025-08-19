No Ceará, a população 1% mais rica concentra 21,1% da renda do Estado

A renda dos 1% mais ricos do Estado corresponde a 21,1% da Renda Disponível Bruta (RDB) do Estado / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A população 1% mais rica do Ceará, que possui uma renda média anual de cerca de R$ 570,9 mil, concentra 21,1% da Renda Disponível Bruta (RDB) do Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A concentração é a segunda maior do Norte e Nordeste (N/NE), atrás apenas da de Pernambuco (22,5%). Porém, é menor do que a registrada no Brasil, de 24,3%.

Confira abaixo o ranking nacional de concentração de renda das Unidades Federativas (UFs): Mato Grosso: 30,5%



São Paulo: 27,1%



Goiás: 25,5%



Paraná: 25,1%



Santa Catarina: 23,9%



Mato Grosso do Sul: 23,5%



Minas Gerais: 23,3%



Rio de Janeiro: 22,5%



Pernambuco: 22,5%



Espírito Santo: 22,4%



Rio Grande do Sul: 22,3%



Ceará: 21,1%



Tocantins: 21,1%



Bahia: 20,9%



Rondônia: 20,7%



Amazonas: 20,4%



Alagoas: 20,2%



Sergipe: 20%



Paraíba: 19,6%



Pará: 18,4%



Piauí: 18,3%



Roraima: 17,5%



Maranhão: 17,4%



Rio Grande do Norte: 17,3%



Acre: 14,4%



Distrito Federal: 13,7%



Amapá: 13,5% Os dados fazem parte de um estudo realizado pelos economistas Frederico Nascimento Dutra, Priscila Kaiser Monteiro e Sérgio Wulff Gobett, utilizando as declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2017 a 2023. Considerando os 0,1% mais ricos, cuja renda média, no Ceará, é de mais de R$ 2,5 milhões anuais, essa concentração desce para 9,2%. Entretanto, o índice ainda apresenta destaque no N/NE, como o 4º maior. No cenário nacional, os economistas explicam que “estados do Norte e do Nordeste, em geral, apresentam não apenas menores níveis de concentração, como também menor expansão desse indicador entre 2017 e 2023”. Assim, os avanços, no Estado, em ambos os recortes, de 1% e 0,1%, no período de 2017 a 2023, foi de 0,2 e 0,4 ponto percentual, respectivamente.

Ceará concentra 1,9% dos 1% mais ricos do Brasil Outro dado apresentado no estudo foi o número dos 1% e dos 0,1% mais ricos do Brasil presentes nas UFs. Nesse sentido, o Ceará concentrou 1,9% do primeiro e 1,28% do segundo. Confira a concentração dos 1% mais ricos do Brasil em cada UF: São Paulo: 35,6%



Rio de Janeiro: 11,2%



Minas Gerais: 9,1%



Rio Grande do Sul: 7%



Paraná: 6,5%



Santa Catarina: 4,9%



Distrito Federal: 4%



Bahia: 2,9%



Goiás: 2,8%



Pernambuco: 2,2%



Ceará: 1,9%



Mato Grosso: 1,8%



Espírito Santo: 1,8%



Mato Grosso do Sul: 1,3%



Pará: 1,2%



Paraíba: 0,8%



Rio Grande do Norte: 0,8%



Amazonas: 0,7%



Maranhão: 0,7%



Alagoas: 0,6%



Sergipe: 0,5%



Piauí: 0,5%



Rondônia: 0,5%



Tocantins: 0,4%



Amapá: 0,1%



Roraima: 0,1%



Acre: 0,1%

Confira a concentração dos 0,1% mais ricos do Brasil em cada UF: São Paulo: 42,24%



Rio de Janeiro: 9,5%



Minas Gerais: 8,2%



Paraná: 6,86%



Rio Grande do Sul: 6,46%



Santa Catarina: 4,93%



Goiás: 3,16%



Bahia: 2,54%



Mato Grosso: 2,53%



Distrito Federal: 2,45%



Pernambuco: 1,74%



Espírito Santo: 1,55%



Mato Grosso do Sul: 1,53%



Ceará: 1,28%



Pará: 0,83%



Amazonas: 0,61%



Paraíba: 0,5%



Maranhão: 0,49%



Alagoas: 0,49%



Rondônia: 0,45%



Rio Grande do Norte: 0,4%



Tocantins: 0,38%



Piauí: 0,36%



Sergipe: 0,29%



Roraima: 0,09%



Acre: 0,07%



Amapá: 0,05%

No que concerne os 1% que possuem as maiores rendas do País, a participação deles na renda nacional cresceu de 20,4% para 24,3% entre 2017 e 2023. 85% desse acréscimo teve como responsável os 0,1% mais ricos. Para eles, o que mais impactou no valor adquirido no decorrer dos anos foram as rendas do capital, que se referem ao dinheiro ganho com propriedade de bens ou ativos que geram retorno, sendo 66% atribuídos a lucros e dividendos distribuídos.