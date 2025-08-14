Plano Brasil Soberano: Fiec quer que Reintegra seja retroativo a janeiro

￼RICARDO Cavalcante, presidente da Fiec, classificou as medidas anunciadas pelo governo federal como "muito importantes", mas cobrou ações mais específicas. / Crédito: João Filho Tavares/O POVO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, sugeriu que o governo federal reconsidere o prazo para o programa Regime de Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra). De acordo com ele, o jeito que foi colocado no Plano Brasil Soberano torna a medida ineficaz para empresas que atualmente não conseguem vender para os Estados Unidos. Ele sugeriu que os fundos do programa deveriam ser retroativos a janeiro deste ano.