Trump promete taxar chips importados em 100%

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta, 6, que irá aplicar uma tarifa de "aproximadamente 100%" sobre chips e semicondutores, mas que haverá isenção se empresas tiverem o compromisso de fabricarem nos EUA.

"Empresas americanas estão voltando para casa e fabricantes de chips buscam entrar no mercado americano", disse Trump em entrevista no Salão Oval ao lado do CEO da Apple, Tim Cook.