Trump promete taxar chips importados em 100%

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta, 6, que irá aplicar uma tarifa de "aproximadamente 100%" sobre chips e semicondutores, mas que haverá isenção se empresas tiverem o compromisso de fabricarem nos EUA.

"Empresas americanas estão voltando para casa e fabricantes de chips buscam entrar no mercado americano", disse Trump em entrevista no Salão Oval ao lado do CEO da Apple, Tim Cook.

A fabricante do iPhone anunciou um novo compromisso de US$ 100 bilhões com os EUA, acelerando seu investimento no país para um total de US$ 600 bilhões nos próximos 4 anos. Segundo Trump, a Apple construirá data centers, uma linha de reciclagem de terras raras na Califórnia, além de chips no Texas, Utah, Arizona e Nova York.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

