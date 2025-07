Isenção de IR: Lira diz que pode haver outro projeto para tratar só de CSLL

O relator da ampliação da isenção do Imposto de Renda, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou, nesta terça-feira, 8, que há uma possibilidade de dividir o projeto para que outro texto trate somente da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). "Pode inclusive ser dividido esse projeto e ter outro projeto para tratar só de CSLL", declarou o parlamentar a jornalistas.

De acordo com Lira, caso o seu parecer inclua medidas relativas ao CSLL, há um prazo até 30 de setembro ou início de outubro para aprovar o projeto no Congresso Nacional, por conta do período da noventena. No caso de não haver inclusão da CSLL, o projeto sobre o IR ganha um prazo maior, até o fim do ano, para ser aprovado nas duas Casas.