Grendene registra resultado líquido de R$ 143,6 milhões e vê alternativas para o tarifaço

￼GRENDENE tem hoje capacidade para produzir 250 milhões de pares de sapato por ano / Crédito: Michel Gomes/Grendene

A Grendene (GRND3) anunciou nesta quinta-feira, 7, o balanço oficial do 2º trimestre de 2025. No relatório, a indústria calçadista apresentou um resultado líquido de R$ 143,6 milhões, trazendo uma variação de 244,7% em comparação ao mesmo período de 2024, quando teve resultado líquido de R$ 41,6 milhões. Além disso, a empresa mira alternativas ante o tarifaço de Donald Trump em 50% sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os números de receita líquida também mostraram crescimento de 15,6%, chegando a R$ 555,3 milhões no recorte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o diretor financeiro e de relações com investidores da Grendene, Alceu Albuquerque, a empresa apresentou resultados positivos mesmo com as incertezas e inseguranças trazidas pelo cenário mundial. Dentro do contexto nacional, a inflação e os juros altos impactam diretamente no poder de compra da população, segurando o "apetite de compra" dos consumidores. O número de pares vendidos teve aumento de 1,2% no trimestre. Ao todo, a empresa vendeu 27 milhões de pares de abril a junho, sendo 22,9 milhões encaminhados para o mercado interno e 4,1 milhões para o exterior. A indústria calçadista no seu portfólio marcas como a Grendha, Zaxy, Ipanema, Grendene Kids, Rider, Cartago, Pega Forte e Melissa.

"Tanto as vendas para o mercado interno como para o mercado externo crescem, mas especialmente do mercado externo, onde a gente tem um crescimento de 88% da receita bruta e do mercado interno cresce 13%. A receita bruta total, ela cresce 25,1%, mesmo com um crescimento ou uma certa estabilidade do volume de pares embarcados", acrescentou. A receita bruta cresceu acima do volume de vendas por conta de fatores como reajuste praticado no início do ano, além da apresentação de produtos com maior valor agregado e o câmbio diferente, contou o diretor. Outro fator que influenciou os números foi a matéria-prima, sendo calculado com um valor mais caro pelo aumento do frete internacional.