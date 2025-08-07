Engie registra lucro líquido de R$ 567 mi no 2º trimsetre, redução anual de 34,9%

A Engie Brasil Energia obteve lucro líquido de R$ 567 milhões no segundo trimestre de 2025, montante 34,9% menor que o observado em igual etapa do ano passado, de R$ 871 milhões. O lucro líquido ajustado foi de R$ 564 milhões, queda anual de 34,0%. Segundo a empresa, a redução se deve por uma base de comparação elevada no segundo trimestre de 2024, quando houve uma indenização excepcional no valor R$ 262 milhões pelo atraso nas obras do Conjunto Eólico Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte.

A empresa reportou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês) de R$ 1,87 bilhão, diminuição de 4,6% quando comparado ao obtido de abril a junho do ano passado (R$ 1,96 bilhão). Já a receita operacional líquida ficou em R$ 3,1 bilhões, que representa uma valorização de 10,1% em relação ao segundo trimestre de 2024. A rubrica reflete, de acordo com a companhia, a evolução da receita de ativos de transmissão e a entrada em operação de novos ativos renováveis, como o Conjunto Eólico Serra do Assuruá, além de um maior volume de vendas de energia no mercado livre. A dívida líquida no trimestre ficou em R$ 21,56 bilhões, alta de 24,3% na comparação com igual período de 2024. Operacional