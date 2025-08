Pague Menos lucra R$ 60,2 milhões no 2º trimestre, alta anual de 36%

A rede de farmácias Pague Menos fechou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 60,2 milhões, alta de 36,2% em relação a igual período de 2024.

Segundo o presidente da companhia, Jonas Marques, este foi o sexto trimestre consecutivo de aceleração do crescimento da rede, que manteve o ritmo de ganhos operacionais. O Ebitda ajustado somou R$ 244,1 milhões, avanço de 37,9%, com margem Ebitda de 6,1%. A margem líquida ajustada foi de 1,5%.

Com 1.657 lojas espalhadas pelo País, a empresa alcançou participação de mercado recorde de 6,6%. A venda média por loja subiu para R$ 800 mil no trimestre, alta de 17,8% em relação ao ano anterior. Mais de 400 unidades já ultrapassam R$ 1 milhão em vendas mensais, quatro vezes mais do que há um ano.

O desempenho digital continuou sendo um dos principais motores da operação da Pague Menos. As vendas online somaram R$ 744 milhões, com alta de 56,8% no ano, e passaram a representar 18,7% da receita bruta.

O aplicativo da rede foi o destaque: dobrou de tamanho e já responde por metade das transações digitais. Televendas e e-commerce também tiveram crescimento expressivo, de 39% e 46%, respectivamente. Hoje, a base de clientes ativos da Pague Menos chega a 22 milhões de CPFs.