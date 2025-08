Empresas têm até dia 6 de agosto para manifestar interesse por blocos da OPP

As 15 empresas aptas a participar da Oferta Permanente de Partilha (OPP) - leilão de áreas de petróleo e gás natural no pré-sal previsto para 22 de outubro - têm até o dia 6 de agosto para fazer declaração de interesse acompanhada de garantias financeiras para qualquer bloco do edital. Estão disponíveis 13 blocos exploratórios, localizados nas bacias de Santos e Campos.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai divulgar os blocos que receberam interesse e que serão licitados no leilão de outubro no dia 20 de agosto.