Lula diz ser inaceitável interferência na Justiça brasileira

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

“É inaceitável a interferência do governo norte-americano na Justiça brasileira”, afirmou, hoje à noite, nas suas redes sociais, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A afirmação é uma resposta ao decreto assinado, nesta quarta-feira, 30 de julho, pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O decreto de Trump elevou para 50% as tarifas sobre os produtos brasileiros para os EUA. E justificou a medida mais uma vez citando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como sendo alvo de perseguição política no Brasil.

Segundo Lula, Moraes é “alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses”. “Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia”, afirmou Lula.. O presidente brasileiro destacou ainda que no Brasil, a lei é para todos os cidadãos e todas as empresas. “Qualquer atividade que afete a vida da população e da democracia brasileira está sujeita a normas. Não é diferente para as plataformas digitais”, afirmou.