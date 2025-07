Apesar de queda, fila do INSS ainda tem 2,4 milhões de pedidos

A fila de pedidos pendentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou uma redução de 2,7 milhões, em março, para 2,4 milhões, em junho deste ano, conforme afirmou o presidente do órgão, Gilberto Waller, em entrevista coletiva.

"Não é um número que a gente gosta, queríamos estar com um número muito menor, mas a gente vem trabalhando para, mês a mês, diminuir esse número."