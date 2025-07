Justiça suspende pagamento de bônus para conselho e diretoria da oi

A Justiça suspendeu o pagamento de bônus para o direção da Oi. A empresa, em sua segunda recuperação judicial, está enfrentando dificuldades financeiras e acaba de propor uma flexibilização nas condições de pagamentos aos credores. Antes disso, entretanto, a companhia aprovou a elevação dos pagamentos para a sua cúpula administrativa em 42%, conforme mostrou o Estadão/Broadcast. Consultada, a empresa não se manifestou até a publicação desta reportagem. Anteriormente, a Oi havia usado o argumento de que precisa manter remuneração competitiva para reter talentos e sair da crise.

A juíza Simone Gastesi Chevrand, titular da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, suspendeu o pagamento de bonificações em prol da alta administração da Oi, mantendo, por ora, apenas as suas remunerações fixas. "Naturalmente, o mercado privado costuma remunerar profissionais qualificados através de cifras bastante elevadas (...) Contudo, no momento pelo qual a recuperanda atravessa, impossível não concluir que tal prática mostra-se imprópria e inadequada", afirmou a magistrada no seu despacho. Ela ponderou ainda que a proposta de mudança no plano de recuperação em andamento afeta credores da classe trabalhista. "Há ponto nodal no aditivo apresentado de inclusão, no plano aprovado, dos credores trabalhistas e de reduzir - em muito - seus créditos. Este contexto inviabiliza a manutenção, ao menos por ora, de pagamentos de bonificações", mantendo apenas as remunerações fixas. A Oi definiu, em assembleia, a destinação de até R$ 199 milhões para o pagamento do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal no triênio que vai de 2025 a 2027.

Os valores abrangem remuneração fixa e bônus sujeito ao cumprimento de metas. O valor total representaria um desembolso 42,5% maior que do que o efetivamente gasto no triênio anterior, entre 2022 e 2024, quando chegou a R$ 139,7 milhões em valores nominais. Na ocasião, a Oi afirmou que a política de remuneração tinha como objetivo "atrair, reter e incentivar a alta performance de seus executivos e a concretização das estratégias de negócios da companhia, com uma remuneração competitiva em relação aos praticados pelo mercado". A Oi justificou ainda que sua proposta de remuneração estava "adequada ao momento atual da companhia, marcado por um processo de profunda e complexa transformação empresarial e que requer flexibilidade e competitividade para atrair e reter profissionais com perfis adequados".

Justiça determina nomeação de observador das contas da Oi A juíza Simone Gastesi Chevrand determinou também a nomeação de um "watchdog" (observador judicial) para conferir e relatar de perto as contas da Oi. Segundo a magistrada, há indícios de "impropriedades" nas informações econômico-financeiras da companhia. "Em razão de indícios no sentido da impropriedade de informações fornecidas pela recuperanda, foi nomeado watchdog", descreveu, em despacho.

"Com muito mais razão, agora, após vinda de laudos técnicos - ainda que breves - se faz imprescindível a ingerência desse observador judicial diretamente no seio da recuperanda, a fim de aferir a veracidade dos dados por ela fornecidos relacionados aos números e operações praticados, assim como de eventual prática de abuso ou fraude." O escritório Pinto Machado Advogados Associados foi o nomeado pela juíza como watchdog do processo. A figura do watchdog é conhecida no universo jurídico dos processos de recuperações judiciais. Trata-se de uma empresa contratada para atuar como observadora, relatando ao juízo a condução das atividades econômico-financeiras da empresa, com o intuito de dar mais transparência ao processo e evitar possíveis usos indevidos dos recursos. O watchdog não tem poder para realizar atos de gestão.