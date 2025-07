Japão suspende importação de frango, ovos e derivados do Ceará

As medidas são válidas para mercadorias produzidas a partir de 18 de julho / Crédito: Reprodução / Adobestock

O Japão suspendeu a importação de frango, ovos e derivados de carne de frango do Ceará, após Quixeramobim, a cerca de 212 km de Fortaleza, registrar um caso de gripe aviária em uma criação de subsistência.

As medidas são válidas para mercadorias produzidas a partir de 18 de julho. Produtos abatidos ou industrializados antes da data base, com certificado de garantia de que foram armazenados de forma segura até a exportação, não estão sujeitos à suspensão.

Amorim ressaltou que o Ceará é polo de produção de aves comerciais, com indústrias de grande porte, e é um importante exportador de genética avícola para o mundo inteiro, incluindo matrizes de Galinha da Angola (capote) e ovos embrionados. “Por isso, a gente precisa eliminar imediatamente esse foco para que essa doença não se espalhe e não chegue até as granjas comerciais.”

Além disso, explicou que a principal suspeita da contaminação com a gripe aviária na segunda cidade mais populosa do Sertão Central cearense foi pela presença das aves migratórias, que passam pela rota Brasil-Central e a Atlântica, e que tiveram contato com uma fonte de água dividida com os animais desta criação de fundo de quintal.

O especialista informa que todas as espécies do criador tiveram de ser abatidas, por meio de processo humanizado de eutanasia, com aplicação de anestesia. No local também foi instalada uma barreira sanitária, onde todos os veículos e pessoas passaram por processo de desinfecção. As aves e os materiais contaminados foram enterrados, com o auxílio de máquinas da Prefeitura do Município, em uma vala sanitária dentro da propriedade. “Então, nós estamos em contato com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e com algumas ONGs, que fazem esses trabalhos de monitoramento de aves silvestres, exatamente para ver se não existe, em outros locais, animais também com essa suspeita.”