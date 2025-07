Haddad não quer colocar o Pix em negociação e fala em racionalidade

A declaração do ministro da Fazendo vem após os Estados Unidos abrirem uma investigação formal sobre práticas comerciais ilegais do Brasil

Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, taxou todos os produtos brasileiros em 50% a partir do dia 1º de agosto. Além disso, o Escritório do Representante Comercial americano (USTR, da sigla em inglês) abriu investigação formal sobre o que chamou de práticas comerciais ilegais do Brasil.

Por isso, o ministro da Fazenda enxerga a medida contra o meio de pagamento como “surpreendente”, pois não tem relação com o comércio internacional.

“É um sistema exitoso, totalmente informatizado, que serve de exemplo para o resto do mundo [...] Barateia as operações financeiras, tem um futuro impressionante do ponto de vista de sofisticar as transações financeiras, democratizando o acesso ao crédito.”

Contudo, apesar de reconhecer um possível efeito negativo às bandeiras de cartão de crédito, Haddad explicou que os novos meios de pagamento evoluem em todo o mundo. “É o mesmo de defender o telefone fixo em detrimento do celular.”