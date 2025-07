Latam vai ampliar em cerca de 20% número de voos internacionais operados a partir do Brasil

A Latam vai ampliar em cerca de 20% o número de voos internacionais operados a partir do Brasil até janeiro de 2026, em comparação com igual mês de 2025. A expansão elevará a oferta da companhia de 370 para 440 voos diretos internacionais por semana, conectando o País imediatamente a 25 destinos no exterior.

A ampliação começa a partir de setembro de 2025 e responde à alta demanda por viagens internacionais no último trimestre do ano e no início de 2026. No total, a Latam lançará cinco novas rotas internacionais regulares no Brasil e reforçará a frequência de outras sete já existentes.