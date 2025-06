Redução da desigualdade de renda depende da tributação de super rico, diz Fazenda

As declarações foram feitas durante a coletiva para apresentar o estudo da Pasta que mostra que só uma combinação entre as duas medidas seria capaz de promover progressividade e diminuir a desigualdade de renda no Brasil.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, reforçou que a redução da desigualdade de renda no Brasil depende da tributação dos mais ricos, e que as medidas que estão sendo apresentadas pelo governo desde o início da gestão - como a tributação de fundos fechados e offshore - e vão na direção de correção de distorções.

A proposta de reforma do Imposto de Renda ainda é avaliada no Congresso e enfrenta resistências de parlamentares, que também vêm se posicionando contra medidas recentes do governo, como o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a medida provisória (MP) com alternativas para esse decreto, que incluem a uniformização da alíquota de IR para aplicações financeiras e a tributação de 5% de títulos que eram isentos, como as letras de crédito.

"O efeito distributivo da reforma, principalmente quando você olha para o conjunto da população, depende da tributação dos super ricos como foi proposta. Do ponto de vista fiscal, você pode pensar em outras compensações, sempre pode, né? Receita é receita, não importa, ela pode vir do pobre, ela pode vir do rico, ela pode vir da empresa, ela pode vir da pessoa física, ela pode vir de vários lugares. Mas, se você fizer uma compensação diferente da que está proposta aqui, que reduza muito o impacto distributivo da tributação dos super ricos, a reforma pode se tornar regressiva, pode aumentar a concentração ao invés de reduzir, que não é o objetivo de ninguém", disse o secretário durante coletiva de imprensa.

Ele repetiu que a medida proposta é calibrada e não traz ganho arrecadatório para o governo. Também lembrou do dispositivo incluído na reforma tributária sobre o consumo de que prevê diminuição da alíquota do novo tributo caso houvesse elevação na taxação da renda. "Esse é o cenário dos sonhos, aproximar a estrutura tributária do Brasil com a de países desenvolvidos", disse.

Questionado sobre o timing do lançamento do estudo, coincidindo com o momento em que o governo enfrenta resistências no Congresso, Mello disse que a publicação não teve nada a ver com o debate sobre política. Ele ponderou a dificuldade em obter alguns dados, por causa da greve da Receita Federal, inclusive. "Não tem nada a ver com o debate sobre política. O recado do estudo já era claro para a gente muito antes desse dia oficial do lançamento, da importância da gente manter uma tributação mínima dos super ricos para garantir a progressividade da reforma da renda", disse.