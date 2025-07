Relatório da ANS aponta crescimento em usuários de planos de saúde particular

Os números são superiores aos registrados no ano anterior, com acréscimo de 1,1 milhão em clínicas médicas, e 1,6 milhão em odontológicas.

Já em comparação a abril, a assistência médica também teve elevação, com mais de 280 mil novos beneficiários, entretanto o índice de planos odontológico caiu 7,1 mil.

Segundo o economista Alex Araújo, o crescimento no mercado de planos de saúde pode sinalizar uma melhoria da condição econômica das famílias brasileiras.

O especialista afirma que as "despesas essenciais" como: alimentação, educação e saúde, tiveram redução registrada ainda do período da pandemia. O indicador que tem impacto direto sobre a qualidade de vida das famílias sofreu cortes com o impacto no orçamento familiar no período.

Com o cenário de crescimento desse índice, Alex afirma que pode indicar uma volta da normalidade econômica, com as famílias buscando uma proteção nos planos privados. O dado é importante, pois mostra uma maior autonomia e controle das famílias na questão da saúde, que impacta diretamente o bem-estar das pessoas.