Fies: inscrições terminam nesta sexta, 18; veja como participar

O edital do processo seletivo reserva 50% das vagas para o Fies Social, lançado em 2024 / Crédito: JÚLIO CAESAR

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre deste ano terminam nesta sexta-feira, 18. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, de forma gratuita. Ao todo, são mais de 44,8 mil vagas disponíveis.

A nova modalidade lançada pelo Ministério da Educação (MEC) permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior, além de reservar cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A classificação no processo seletivo do Fies será feita de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. A ordem de prioridades considera os que candidatos que não concluíram o ensino superior e/ou não foram beneficiados pelo financiamento estudantil.