Expocrato 2025 é aberta com projeção de R$ 140 milhões em negócios

| Cariri | A feira é considerada a maior do setor agropecuário no Norte e Nordeste. O evento segue até próximo dia 20 no parque de exposições

Realizada no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, a feira é considerada a maior do setor agropecuário no Norte e Nordeste e tem previsão de movimentar R$ 140 milhões em negócios até o encerramento no próximo dia 20.

A 72ª edição da Expocrato foi oficialmente aberta, ontem, no município do Crato, região do Cariri cearense.

A cerimônia de abertura contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); do ministro da Educação, Camilo Santana (PT); do secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck (PDT); da senadora Augusta Brito (PT); do deputado federal Eunício Oliveira (MDB); além de representantes do setor produtivo e lideranças regionais e municipais.

O ministro Camilo Santana ressaltou o crescimento da Expocrato em diferentes áreas. "Ela cresce do ponto de vista do agronegócio, da cultura familiar e dos eventos. É um dos maiores do Brasil", afirmou. A feira reúne iniciativas de agricultura familiar e agronegócio, ampliando as oportunidades comerciais para pequenos e grandes produtores.

De acordo com o secretário estadual do Turismo, Eduardo Bismarck, a expectativa é de mais de 100 mil turistas durante cada dia do evento, o que representa cerca de um terço de toda a movimentação turística registrada no primeiro semestre de 2025 no Cariri. A taxa de ocupação da rede hoteleira já alcança 90%, com reflexos em hospedagem, transporte e alimentação.

Além das atividades comerciais e agropecuárias, a programação do evento inclui apresentações artísticas entre os dias 11 e 20 de julho. A estrutura conta com áreas de exposição, palco para shows, praça de alimentação, espaços para negócios e atividades voltadas ao público em geral. A organização estima um aumento de 50 a 60% no faturamento, envolvendo os setores de turismo, comércio e serviços nos 29 municípios do Cariri.