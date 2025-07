Expocrato deve movimentar mais de R$100 milhões em negócios

Entre os dias 13 e 20 de julho, será realizada a 72° edição da Expocrato, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, realizada no Crato, na região do Cariri cearense. Os organizadores do evento projetam movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios.

A sócia da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bio-Região do Cariri, Suellen Fortaleza, explicou que a feira também impulsiona o faturamento do comércio nos 29 municípios do Cariri.