Indústria do Ceará foi a 2ª que mais cresceu no Brasil em maio; veja setores

A indústria do Ceará registrou o segundo melhor desempenho de produção no Brasil, com um aumento de 3,5% na passagem de abril para maio de 2025. O índice só ficou abaixo do Espírito Santo (16,2%) e é acima do nacional, que obteve recuo de 0,5%.

Por outro lado, no período de janeiro a maio deste ano, o Ceará apresentou uma queda no desempenho do setor industrial de 0,6%, em relação à igual período de 2024.

O cenário se mantém positivo no comparativo anual de maio, no qual a produção subiu 4,3%. Além disso, considerando o acumulado nos últimos 12 meses, foi observada uma alta de 3,9%.

"Taxa de juros em patamares elevados, reduzindo os investimentos nas linhas de produção; incertezas tanto no mercado doméstico quanto no internacional; a inflação recaindo sobre o consumo das famílias e sua renda disponível, levando a produção a se adequar a uma demanda mais arrefecida."

Em maio de 2025, o recuo de 0,5% da indústria do País frente a abril, na série com ajuste sazonal, foi acompanhado por nove das 15 locais pesquisados pelo IBGE.

Por outro lado, a atividade industrial do Espírito Santo mostrou uma alta de dois dígitos (16,2%), a mais intensa do mês e a maior taxa desse estado desde janeiro de 2023 (24,2%).

Na comparação com maio de 2024, o setor industrial cresceu 3,3%, com resultados positivos em onze dos dezoito locais pesquisados. As maiores altas foram do Rio Grande do Sul (29,1%) e Espírito Santo (23,9%), ambos com taxas de dois dígitos.

A indústria gaúcha foi impulsionada, principalmente, pelos produtos químicos, produtos alimentícios, máquinas e equipamentos, produtos do fumo, artefatos do couro, artigos para viagem e calçados e veículos automotores, reboques e carrocerias.

Já no Espírito Santo o impulso veio das indústrias extrativas. Para Bernardo, “ambas as taxas podem ser explicadas pelas baixas bases de comparação em maio de 2024, salientando que, no mesmo período do ano anterior, a indústria gaúcha enfrentava paralisações em diversas unidades produtivas, devido às enchentes."

Outro ponto é que houve crescimento acumulado no ano do setor industrial, em relação ao mesmo período de 2024, chegou a 1,8%, com resultados positivos em nove dos dezoito locais pesquisados. Os líderes foram Pará (9,6%) e Paraná (5,7%). As indústrias extrativas e metalurgia tiveram protagonismo no Pará.

“O aumento na produção de minérios de manganês, de cobre e de ferro contribuiu para desempenho no campo positivo da indústria paraense para este tipo de comparação”, observa o analista.

No Paraná, o crescimento veio de veículos automotores, reboques e carrocerias, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e produtos químicos.

“O comportamento positivo da indústria paranaense, nesse mês, demonstrou grande influência desses setores, com aumento na produção, principalmente, de automóveis e autopeças, no primeiro setor, e de óleo diesel e gasolina automotiva, no segundo.”

