Trump pede que autoridades do Brasil 'deixem Bolsonaro em paz'

O ex-presidente brasileiro poderia ser condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por uma suposta tentativa de impedir a posse de seu rival Lula após as eleições de 2022.

Em sua mensagem, Trump acrescentou que "isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo".

Enquanto lidera no Rio de Janeiro a cúpula do Brics, Lula rejeitou veementemente as palavras do americano.

"Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja", disse Lula em uma nota oficial.