Nomeações de 93 aprovados no CNU e 49 na Anatel são autorizadas

Ao todo, foram 93 vagas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) e 49 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 142 aprovados em concursos públicos. A medida foi publicada nesta quinta-feira, 3, no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a portaria, as contratações estão condicionadas à existência de vagas na data da nomeação e à declaração de adequação orçamentária e financeira por parte do ordenador de despesas.

No caso dos aprovados no CNU, são para três órgãos: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Já a Anatel realizou as provas do concurso em maio de 2024, para o provimento de 50 vagas no cargo de especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações.