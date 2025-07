Empresa de atendimento expande operação em Aracati e vai gerar mais mil empregos

O grupo também tem duas unidades em Juazeiro do Norte e se mantém em segundo lugar na geração de empregos na cidade da Região do Cariri

No fim de 2024, foi assinada uma carta de intenção entre a companhia e o Governo do Ceará para formalizar a operação no município.

A empresa de atendimento ao cliente AeC vai expandir as suas operações em Aracati , a 147,13 km de Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O grupo também tem duas unidades em Juazeiro do Norte e se mantém em segundo lugar na geração de empregos na cidade da Região do Cariri, com mais de 5,6 mil trabalhadores.

Para este ano, a projeção é alcançar oito mil postos de trabalho e, em 2026, chegar a casa dos 10 mil empregos. Em dezembro de 2024, foram anunciados investimentos de R$ 42 milhões no município.

Sobre a AeC

A AeC é uma empresa brasileira especializada na entrega de soluções de experiência do cliente e gestão de processos terceirizados. Atualmente ela possui 21 unidades distribuídas em 7 estados do País, contando com mais de 53 mil colaboradores.

A companhia recentemente se tornou a primeira do Brasil certificada pela Rina na ISO 30415:2021, serviço que avalia diversas áreas do empreendimento, como a diversidade no ambiente de trabalho, os processos de gestão, remuneração, aprendizagem, entre outros.