Eletrobras investe R$ 52 milhões em reforço de transmissão de energia no Ceará

Autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , a obra é parte de um conjunto de melhorias para atender à crescente demanda por integração de fontes renováveis, como usinas solares e eólicas, que têm se expandido a partir dos leilões de geração de energia realizados no País.

Com investimento de R$ 52 milhões , a Eletrobras Chesf concluiu a instalação de um novo reator de 500 kV na Subestação Sobral III, no Ceará. O equipamento, que já entrou em operação comercial, reforça o sistema de transmissão de energia elétrica da região e aumenta a confiabilidade da rede interligada que conecta os sistemas das regiões Norte e Nordeste.

O novo reator funciona como um regulador de tensão, mantendo a energia dentro dos padrões necessários para circular com segurança pelas linhas de transmissão. Isso reduz o risco de instabilidades, facilita o despacho de energia gerada na região e dá mais agilidade na recomposição do sistema em caso de desligamentos.

A Subestação Sobral III é considerada um ponto estratégico na rede do Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo crucial para o escoamento da produção energética e a operação eficiente do sistema. De acordo com a Eletrobras, o empreendimento também resultará em uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 5,3 milhões para a companhia.

Segundo a Eletrobras Chesf, o reforço realizado na Subestação Sobral III deve levar mais confiabilidade e estabilidade ao Sistema Interligado Nacional (SIN) na região, especialmente em momentos de baixa geração térmica ou eólica. O novo reator de 500 kV atua regulando a tensão elétrica e evitando sobrecargas na área Norte, contribuindo tecnicamente para a segurança da rede.