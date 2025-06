Eletrobras completa três anos de privatização com entregas, mas ações ainda patinam

A Eletrobras completa nesta semana três anos como uma empresa privada, com avanços operacionais e de gestão, como uma redução de 18% nos custos operacionais (PMSO), de 27% no número de funcionários e de mais de 13 bilhões em passivos de empréstimos compulsórios. Por outro lado, aumentou o ritmo de investimentos de R$ 4,6 bi em 2021 para R$ 7,7 bilhões em 2024. Além disso, fechou um acordo que encerrou uma disputa com o atual governo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre as explicações para a atonia dos papéis estão fatores como a atual conjuntura do setor elétrico - com sua sobreoferta de energia, que afeta o preço do megawatt-hora (MWh) num período em que a companhia possui crescentes volumes de energia descontratada - e o cenário macroeconômico adverso. Adicionalmente, analistas também citam desafios enfrentados desde que o governo entrou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questionando sua limitação do poder de voto.

Para Vitor Sousa, da Genial Investimentos, a ação ajuizada pelo governo Lula junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), em maio de 2023, levou a empresa a postergar medidas que levariam a um processo mais acelerado de melhoria (turnaround), mas que seriam polêmicas do ponto de vista político, como a incorporação das subsidiárias Chesf e Eletronorte e cortes mais profundos de funcionários. "Tenho impressão que parte da letargia diz respeito à suspensão de uma agenda mais sensível. A empresa seguiu com outras agendas - descruzamento de ativos, redução dos empréstimos compulsórios -, mas uma parte do turnaround foi desacelerado", diz.

Na visão dele, apesar do desfecho relativamente favorável do acordo com a União - que manteve o limite de 10% de poder de voto ao governo, embora cedendo mais assentos no conselho da companhia - "ficou um gosto amargo", diante da avaliação de que a tese da ADI não prosperaria em julgamento.

O mercado segue atento às potenciais influências do governo na companhia após o acordo. João Pimentel, do Citi, lembra que a União permanece como acionista com mais de 40% do capital total.