Preço do diesel cai, gasolina fica estável, mas gás de cozinha sobe no Ceará

Preço da gasolina variou entre R$ 5,84 e R$ 6,88 na semana entre 22/6 e 28/6, no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O preço médio do gás de cozinha em botijões de 13 kg subiu na semana e alcançou o preço máximo de R$ 122. No mesmo período, os demais combustíveis, como a gasolina e o etanol, mantiveram estabilidade, enquanto apenas o diesel apresentou queda. As informações estão presentes na pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada neste sábado, 28. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O diesel fechou a semana custando em média R$ 6,26, valor 1,26% menor do que o observado na semana passada pela ANP. Os motoristas puderam encontrar preços variando entre R$ 5,79 e R$ 6,69 nos pontos de venda.