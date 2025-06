Estatal chinesa instala parque solar no Ceará, com capacidade para 200 mil casas

Conforme detalhes do Pipeline do Valor Econômico, foi com a Rede D’Or , que firmou o maior acordo de autoprodução de energia solar do setor de saúde no País.

Este é o primeiro empreendimento construído do zero pelo grupo chinês. A planta abrangerá uma área de 304 hectares (cerca de 281 campos de futebol), 337 mil painéis solares e terá capacidade instalada de 165 megawatts (MW).

No mundo, a CGN ultrapassa 77 gigawatts (GW), sendo considerada a maior companhia de energia nuclear da China e a terceira maior do mundo.

O movimento casa com a migração da rede de saúde do mercado cativo para o livre de energia, que se iniciou há cinco anos, e com a meta de reduzir em 36% a emissão de gases de efeito estufa até 2030. A prospecção, segundo consta na publicação, é de uma economia média entre 25% a 35%.

No Brasil, conta com sete complexos eólicos e três complexos solares, nos estados do Ceará, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que juntos somam mais de 1.400 GW de capacidade de geração.

Com isso, os projetos da CGNEI estão em 15 países e divididos em quatro: Malásia, Europa, Coréia do Sul e Brasil.

"Nós consideramos muito importante a colaboração do Brasil com a China, a partir das negociações dos diálogos realizados por nossos líderes, presidente Xi Jinping, presidente Lula (PT), que tem aproximado e colocado o Brasil e a China num patamar de colaboração que considero muito elevado e muito positivo para os nossos povos, em especial aqui no estado do Ceará", frisou o gestor cearense.

Em relação ao investimento localmente, a inauguração em Russas contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Ele se lembrou que chegou a se reunir com a estatal há pouco mais de um ano e o projeto já se concretizou.

Segundo a empresa, os projetos dela no País reduzem em mais de 4 milhões de toneladas as emissões de carbono.

Ele destacou ainda a oportunidade da mudança da matriz energética do País, passando a ter energia limpa, eólica e solar, e a importância de projetos como este para o desenvolvimento da produção de hidrogênio verde localmente.

"O importante é que hoje nós estamos fazendo a inauguração de um parque solar da empresa como mais um exemplo concreto de investimento chinês no estado do Ceará, que só aqui gerou mais de mil empregos, gerando economia e desenvolvimento para a região, e é isso que nós queremos cada vez mais aprofundar, inclusive com maior integração cultural, econômica, porque consideramos que isso é muito importante para os nossos povos."

Inauguração do Complexo Solar Lagoinha, com o governador Elmano e representantes do consulado chinês e da estatal CGN Crédito: Carlos Gibaja/Casa Civil/Divulgação

Para o grupo chinês, além da importância técnica, essa conquista simboliza o fortalecimento do compromisso da empresa com a transição energética e com o desenvolvimento sustentável.

"Cada etapa superada reflete o empenho e a dedicação de todas as equipes envolvidas, que trabalharam com excelência para tornar esse projeto uma realidade. Seguimos firmes na missão de fornecer energia cada vez mais limpa, renovável e brasileira para o País", finalizou, em comunicado.

Além de representantes do município, do governo do Estado e do Grupo CGN, o início das operações do Complexo Lagoinha contou com a cônsul-geral da China em Recife, Lan Heping.

Ela, inclusive, visitou a sede do Grupo O POVO na quarta-feira, 25 de junho. No encontro, a cônsul apresentou projetos do País, comentou sobre a relação de parceria com o Ceará e traçou perspectivas para a conjuntura socioeconômica.

