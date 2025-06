Número de motoristas de app cresce 35% e de entregadores 18% no Brasil; veja ganhos

Pesquisa detalha cenário de motoristas e entregadores de aplicativo no Brasil / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

O número de motoristas e de entregadores de aplicativo cresceu, respectivamente, 35% e 18% no Brasil, de 2022 para 2024. É o que aponta pesquisa “Mobilidade urbana e logística de entregas: Painel de acompanhamento dos motoristas e entregadores parceiros (2ª onda)” do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e da Ecoa Consultoria Econômica, divulgada nesta quarta-feira, 25 de junho.

As avaliações foram encomendadas pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), entidade que reúne as maiores plataformas em operação no País. A apuração evidencia que em 2024 eram 2,2 milhões de pessoas nas atividades no Brasil, sendo 1.721.614 motoristas e 455.621 entregadores, conforme os registros administrativos das empresas. A análise do relatório é que o crescimento dos rendimentos, a flexibilidade da jornada e a competitividade da remuneração em relação a outras ocupações são fatores que tornam as atividades uma alternativa atrativa para muitos profissionais. Em suma, 80% dos motoristas não pensam em deixar de trabalhar com os aplicativos. Isso porque 63% deles não estão procurando outra atividade e quase 20% estão fazendo isso sem a intenção de deixar o trabalho com as plataformas.

O estudo revela que estas são as únicas atividades remuneradas de 58% dos motoristas, que apontam entre os motivos da decisão melhores ganhos (43%), bem como maior autonomia e flexibilidade (27%). Por outro lado, 43% dos entregadores continuam com sua ocupação profissional e fazem entregas para complementar ganhos. Mais da metade tem carteira assinada. A proporção de autônomos (com ou sem CNPJ) também é expressiva, ultrapassa 30%. Este contexto, segundo o Cebrap, reforça a atividade com os aplicativos como um trabalho complementar, independentemente do tipo de vínculo que possuem em sua outra ocupação.

Quanto ganham os motoristas e entregadores de apps O estudo aponta que a renda líquida média dos motoristas por apps em 2024 variaram entre R$ 3.083 a R$ 4.400 por mês para quem dirige 40 horas semanais. Os valores indicam entre R$ 19 a R$ 27 por hora, já descontadas estimativas de custos e incluindo variação no tempo de espera por corridas. Já os entregadores ficam entre R$ 2.669 e R$ 3.581, o que corresponde de R$ 17 a R$ 22 líquidos por hora.

Os valores ficam acima ao salário-mínimo no período de realização da pesquisa (R$ 1.412 por mês ou R$ 6,42 por hora) e também são superiores à renda média observada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para trabalhadores do setor de serviços com ensino médio completo (R$ 2.392), nível de escolaridade que mais prevalece nas categorias. Quantas horas trabalham os motoristas e entregadores de app A média de trabalho dos motoristas, conforme o levantamento, ficou entre 19 e 27 horas semanais nos aplicativos, enquanto a jornada dos entregadores oscila entre 9 e 13 horas semanais. Ambos os casos apresentam variação considerando o mês e estimativas de tempo de espera entre viagens ou solicitados.