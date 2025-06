Em ata, Copom repete que antecipa fim do ciclo de altas, mas segue vigilante e pronto a reagir

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasam o relatório Focus, já passaram a indicar que a taxa Selic deve permanecer estável até o fim deste ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) repetiu, na ata desta terça-feira, 24, que " antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros" , com o objetivo de avaliar se o nível corrente da Selic, mantido por período "bastante prolongado", é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

"Em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados", diz a ata publicada, repetindo um trecho do comunicado.

Na segunda-feira, 23, as medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasam o relatório Focus, já passaram a indicar que a taxa Selic deve permanecer estável, em 15%, até o fim deste ano.

Até a semana anterior, entretanto, as projeções do mercado apontavam para estabilidade do juros em 14,75%. A maioria dos economistas esperava que o Copom não aumentasse a taxa básica na última decisão, embora a precificação do mercado favorecesse uma alta de 0,25 p.p.