Juros: mercado relativiza ataque do Irã a bases dos EUA e taxas têm viés de baixa

Apesar do aumento das tensões no Oriente Médio, os juros futuros de médio e longo prazo fecharam com viés de baixa. O impacto da aversão ao risco sobre a curva foi minimizado pela valorização do câmbio e pelo forte recuo nos preços do petróleo. Já as taxas curtas pouco se movimentaram, sem espaço para devolver prêmios em função da mensagem vista como conservadora do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve ser reforçada na ata da reunião que sai amanhã.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,955%, de 14,958% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2027 passou de 14,27% para 14,25%. O DI para janeiro de 2028 terminou com taxa de 13,53% (13,55% no ajuste anterior) e o DI para janeiro de 2029, com taxa de 13,37%, de 13,40%.