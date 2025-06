Pix fora do ar? Aplicativo do Banco do Brasil está instável neste domingo

O app do Banco do Brasil apresenta instabilidades neste domingo, 15 de junho, especialmente para a realização de Pix / Crédito: Reprodução / Leitor via WhatsApp O POVO

O aplicativo do Banco do Brasil (BB) está apresentando instabilidade desde o início da manhã deste domingo, 15. Nas redes sociais, clientes do banco têm reclamado da impossibilidade de fazerem transações financeiras por meio do app. O BB confirmou instabilidade no sistema e negou que haja algum risco de os clientes perderem o dinheiro depositado nas contas.

Mesmo reconhecendo o problema, o banco não estimou o horário que o serviço será restabelecido. Os serviços começaram a ser retomados no início desta tarde, mas não há previsão de estabilização completa. "O BB trabalha para o pleno restabelecimento dos serviços", informou, por meio de nota. De acordo com dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços on-line, as primeiras reclamações foram registradas por volta das 9 horas e aumentaram exponencial durante as horas seguintes. Já às 11h30min, o site registrou o pico de queixas dos clientes do Banco do Brasil, chegando a mais de 3.100.

Dos problemas notificados, 85% estão relacionados ao login no aplicativo, 12% envolvem o internet banking e 4% referem-se ao Pix. Em testes feitos pela reportagem, não foi possível concluir um Pix. Ao tentar confirmar a transferência, apareceram duas mensagens de erro, em vezes distintas: “Erro ao iniciar transação” e “Erro no processamento”. Até o momento, o BB não divulgou uma causa específica para a instabilidade.