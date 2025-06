Preço da gasolina recua no Ceará, mas segue entre os mais caros do Nordeste

Preço médio da gasolina no Ceará está entre os mais altos do País / Crédito: FERNANDA BARROS

O preço médio da gasolina comum no Ceará caiu R$ 0,09 na última semana, passando de R$ 6,47 para R$ 6,38, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que analisou 105 postos no Estado entre os dias 8 e 14 de junho de 2025. O Estado desceu um ponto no ranking em comparação com o último levantamento e terminou a semana com a terceira gasolina mais cara do Nordeste, atrás apenas de Sergipe (R$ 6,63) e Pernambuco (R$ 6,39). No ranking nacional, o Ceará apareceu como o 11º estado com o maior valor médio para o combustível.

Entre os municípios cearenses pesquisados no levantamento da ANP, Iguatu e Icó tiveram a segunda e a terceira gasolina mais cara registrada, com R$ 6,58 e R$ 6,56, respectivamente. Diesel segue em alta Ao contrário da gasolina, que apresentou redução, o preço médio do óleo diesel no Ceará subiu R$ 0,04 e chegou a R$ 6,30, mantendo o título de mais caro do Nordeste. Os preços no Estado variaram entre R$ 5,79 e R$ 6,59. O levantamento da ANP considerou apenas os municípios de Icó e Iguatu, que registraram médias de R$ 6,57 e R$ 6,12, respectivamente.