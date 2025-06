Ceará tem a segunda gasolina mais cara e o diesel mais caro do NE

O Ceará tem a segunda gasolina mais cara do Nordeste, com o preço médio do litro chegando a R$ 6,47. Já o óleo diesel no Estado é o mais caro da Região, apresentando custo de R$ 6,26.

Porém, em pesquisa O POVO nos postos de Fortaleza, já se vê precificações da gasolina comum a R$ 6,37, após anúncio da Petrobras de queda do combustível puro (sem aditivo do etanol) para as distribuidoras.

Já em Fortaleza o preço médio da gasolina está em R$ 6,45, ficando atrás apenas de Aracaju (SE) e Recife (PE) no comparativo das capitais do Nordeste. Pesquisa não informou o valor do diesel.

Em relação ao custo médio do diesel, no período anterior era de R$ 6,34, representando queda de R$ 0,08. Contudo, valor atual foi o maior apresentado entre os estados da região nordestina. O preço máximo do combustível chegou a R$ 6,88, enquanto o mínimo R$ 5,79.

No cenário do Nordeste, conforme a pesquisa da ANP, a unidade federativa fica atrás somente de Sergipe. Valor máximo do combustível encontrado nos postos do Estado foi de R$ 6,88 e mínimo de R$ 6,09.

No período analisado, o Ceará registrou preço médio de revenda do etanol hidratado de R$ 5,30, terceiro mais caro da região nordestina, atrás de Alagoas e Bahia. Mesma média de valor foi encontrada em Fortaleza, tornando ela a quarta capital do Brasil com o custo mais alto do combustível.

Quanto à gasolina comum, a Cidade registrou preço médio de R$ 6,78. No cenário nacional, ela desponta em sexto lugar e no comparativo com municípios do Nordeste fica em segunda colocação.

Entre os municípios pesquisados, a cidade cearense de Itapipoca registrou o etanol hidratado mais caro do Nordeste no preço médio, com custo de R$ 5,59, ficando ainda em quarta colocação do Brasil.

O Gás Natural Veicular (GNV) estava em R$ 5,10 no Ceará na semana de 1° a 6 de junho, sendo o mais caro encontrado no período no Nordeste. Fortaleza registrou o mesmo preço, ficando em quarta colocação no ranking de capitais brasileiras com o combustível do porte mais caro no Estado.

Gás de cozinha (GLP)



Conhecido popularmente como gás de cozinha, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Ceará custava, em média, R$ 110,96 na primeira semana de junho. Entre os dias 25 a 31 de maior preço era de R$ 109,51.

Estado é o quarto do Nordeste no quesito maior valor, ficando atrás de Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.