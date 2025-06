Varejo ampliado do Ceará cresce 6,1% e tem 3ª melhor desempenho do País no ano

O índice do volume de vendas cearense do comércio varejista ampliado foi o terceiro maior do País no 1º quadrimestre de 2025 , com um crescimento de 6,1% em relação à 2024, ficando abaixo apenas do Amapá (10,1%) e da Paraíba (6,7%).

De acordo com o levantamento, no período, apenas duas das onze atividades de divulgação analisadas apresentaram recuo : equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com - 5,6% e móveis e eletrodomésticos, com - 0,4%.

Com essa alta, o desempenho do Estado ficou 5 pontos percentuais (p.p.) acima do nacional (1%). Confira mais abaixo o desempenho de cada Unidade Federativa (UF) no 1º quadrimestre de 2025.

Ainda no comparativo anual, de abril de 2024 para abril de 2025, o varejo cearense também se destacou, tanto no ampliado quanto no comum.

Considerando apenas o comércio varejista, o desempenho do Estado também foi positivo no acumulado dos primeiros quatro meses do ano. A alta foi de 3,6% , 1,5 p.p. maior que a do Brasil (2,1%).

No primeiro, o resultado do Ceará foi o segundo maior do Brasil, com 7,2%. Já, no segundo, o crescimento no volume de vendas foi de 4%.

Das atividades de divulgação, o que se destacou nas altas, nesse recorte, foram os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (16,4%). Já, nas baixas, foi a venda de livros, jornais, revistas e papelaria (- 42,4%).

Varejo cearense ampliado cresce, mas comum cai no comparativo mensal

Agora, em relação ao mês de março, a pesquisa aponta que o crescimento do varejo ampliado do Ceará foi o quinto maior do País, com 1,5%. O desempenho foi na contramão do nacional, que registrou uma taxa de - 1,9%.