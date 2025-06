Haddad: 'Temos que reconhecer que do ponto de vista de distribuição de renda, pouco se fez'

O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, reconheceu que pouco vem sendo feito para melhorar a distribuição de renda no Brasil e defendeu o projeto de reforma do Imposto de Renda, com a ampliação da desoneração para até R$ 5 mil mensais e tributação da alta renda como compensação. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 11, durante audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Ele veio acompanhado do secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

Por isso, o ministro defendeu a proposta da Fazenda para mudança no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que ainda não avançou na Câmara.

"O morador da cobertura não paga condomínio e o zelador está pagando condomínio do mesmo prédio, do mesmo prédio. Como é que você cobra? Como é que você cobra do zelador, que às vezes mora ali no prédio, você está cobrando o condomínio do zelador e não está cobrando o condomínio de quem mora na cobertura. Essa é a verdade sobre o Brasil", disse o ministro.

A proposta do governo fixava uma alíquota mínima de IR, escalonada, para rendas a partir de R$ 600 mil anuais. No Congresso, houve aceitação da ampliação do isenção do IR - promessa de campanha tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Jair Bolsonaro -, mas restrições a essa alternativa de compensação. O ministro se disse aberto a receber e debater propostas melhores do que a formatada pela sua equipe. Ele ainda enfatizou que as medidas da Fazenda que foram encaminhadas ao Congresso passaram por ajustes, mas acabaram aprovadas.

Em relação ao projeto do IR, a Secretaria de Política Econômica (SPE), da Fazenda, divulgaria nesta quarta-feira, 11, um estudo sobre os impactos da reforma da renda na progressividade e desigualdade de renda. A divulgação foi adiada para a sexta-feira, 13.