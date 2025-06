BNB triplica limite de crédito para o agronegócio no Nordeste

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, anunciou pacote de medidas para impulsionar setor, sendo o principal o aumento do limite de crédito para R$ 30 milhões

Ainda de acordo com Paulo, outra ação do banco deve ser a criação de uma central de análise de crédito exclusiva para os produtores do agronegócio na área de atuação do BNB.

O Banco do Nordeste (BNB) está ampliando o limite de crédito para o agronegócio da Região. Pacote de medidas anunciado pelo presidente do BNB, Paulo Câmara , prevê subir o montante de R$ 10 milhões para R$ 30 milhões.

Esses foram os principais pontos de um conjunto de ações anunciadas pela instituição durante o Bahia Farm Show, uma das principais feiras do setor no País. Paulo destaca que a ação visa a modernização do agronegócio da Região.

“Estamos seguindo a orientação do presidente Lula que é de ampliar o apoio às atividades produtivas e o Agronegócio é um dos príncipes setores da nossa economia. Devemos financiar mais de R$ 11 bilhões para a agricultura empresarial no Plano Safra 25/26, 15% a mais do que no exercício anterior”, afirmou o presidente do BNB.

Outra medida do banco visando a demanda do agronegócio foi o lançamento oficial do Giro Flash Agro, um capital de giro com contratação simplificada, destinado aos produtores do setor e com crédito pré-aprovado.