Polícia Federal abre concurso com salários de até R$ 26,8 mil

Polícia Federal abre 1.000 vagas em diversos cargos da instituição. / Crédito: Mirla Nobre O POVO

A Polícia Federal publicou nesta terça-feira, 20, o edital do novo concurso público. Ao todo, são 1.000 vagas distribuídas entre os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado. Todas para profissionais com nível superior. As provas serão realizadas em todos os estados e no Distrito Federal, com aplicação prevista para o dia 8 de setembro de 2025.