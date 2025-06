Petrobras reduz querosene de aviação em 7,9% a partir de amanhã

A Petrobras vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) em 7,9% para as distribuidoras a partir de amanhã, 1º, o equivalente a uma redução de R$ 0,28/litro em relação ao preço de maio de 2025. Na comparação com dezembro de 2024, a redução é de 7,4%, o que corresponde a um decréscimo de R$ 0,27/litro neste ano até agora, informou a estatal.

A redução contratual de junho ocorre após uma alta de 0,3% no dia 1º de maio e a queda de 7,9% em abril. Os reajustes do combustível são feitos sempre no primeiro dia do mês.