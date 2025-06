Viçosa do Ceará tem maior número de cachaçarias do Brasil; veja ranking

O Ceará apresentou o maior crescimento em números de empresas do ramo, passando de 34 em 2023 para 47 em 2024 / Crédito: Maiara Maria/Divulgação

O município de Viçosa do Ceará, a cerca de 360 km de Fortaleza, é a cidade do Brasil com o maior número de cachaçarias ativas no País. Ao todo, são 25 estabelecimentos. O número fez com que o município cearense superasse Salinas (MG), que se auto intitula a capital mundial da cachaça e apresenta 20 cachaçarias no Anuário da Cachaça 2025. Veja no fim da matéria o ranking completo.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, esta ampliação do número de cachaças registradas mostra como o setor está cada vez mais forte e presente em todo o Brasil. "É um reflexo do talento dos nossos produtores e do trabalho do Ministério para apoiar quem faz da cachaça um verdadeiro símbolo nacional. Vamos continuar valorizando essa bebida que é parte da nossa identidade." Nordeste tem a maior produção média do País

Com uma média de 322 mil litros de cachaça por estabelecimento registrado, o Nordeste tem o melhor desempenho neste quesito. Em seguida, aparece o Sul com 318 mil litro.

Porém, em produções absolutas, o Sudeste lidera, com mais de 172 milhões litros da bebida alcoólica. O segundo lugar é do Nordeste, com pouco mais de 60 milhões. Contudo, o Mapa reforça que estes dados são baseados em informações declaradas pelos próprios produtores no sistema do órgão. "Por isso, os números devem ser interpretados como indicativos e não como valores absolutos. A expectativa é que esses dados sejam progressivamente equalizados nos próximos anos, com a ampliação da adesão dos produtores ao sistema."