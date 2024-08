Feira do setor químico no Ceará deve gerar R$ 8 milhões em negócios

A 7ª Expo Ceará Química deve gerar R$ 8 milhões em negócios. Crédito: James Linhares

A 7ª Expo Ceará Química deve gerar R$ 8 milhões em negócios, o dobro do levantado no ano passado, quando movimentou cerca de R$ 4 milhões, segundo estima o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE). Veja como se inscrever gratuitamente abaixo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na edição atual, nos dias 12 e 13 de outubro, a feira contará com 50 estandes, dos quais 90% já foram comercializados. A expectativa é receber 1,2 mil pessoas, ante 800 no ano passado, que já havia tido expansão de 23%.

O evento é considerado um dos maiores na área de cosméticos, saneantes e afins nas regiões Norte e Nordeste, reunindo empresários, instituições governamentais, fincanceiras, startups, acadêmicos e o setor produtivo no geral. O perfil da feira favorece a apresentação de novos produtos, tecnologias e venda de materiais, o que deve impulsionar novas agendas, parcerias, negócios voltados à indústria química, detalha o evento. Neste ano, um dos diferenciais será a expansão do local de realização da feira, que ocorrerá no Gran Mareiro Eventos, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Com 1.000 metros quadrados (m²), a área integra o Gran Mareiro Hotel.

Programação Dentre as palestras que ocorrerão no evento, há exposições mais técnicas e outras com "casos de sucesso", no intuito de ampliar conhecimentos e fomentar experiências. Uma das palestras trata das inovações tecnológicas na indústria com o uso de inteligência artificial (IA), com o docente José Antônio Macêdo, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Outros especialistas do setor químico também irão palestrar no local, representando indústrias, empresas, associações, entre outros. Mais informações no link ou no número (85) 99720-1113.