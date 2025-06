Empresa de calçados infantis estuda ampliar número de franquias no Ceará

Na Capital, por exemplo, as redes de franquias operam entre as 15 maiores em questão de faturamento, das mais de 150 espalhadas pelo País / Crédito: JÚLIO CAESAR

A Calçados Bibi, rede de calçados infantis, avalia que o Ceará tem um potencial para operar mais franquias, conforme informou a presidente da companhia, Andrea Kohlrausch, em entrevista ao O POVO durante a 4ª edição da BF Show, principal feira de calçados do Brasil realizada em São Paulo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Atualmente, existem duas lojas em Fortaleza, localizadas no shopping RioMar e Iguatemi, e uma em Juazeiro do Norte, no Cariri Shopping. Na Capital, por exemplo, as redes de franquias operam entre as 15 maiores em questão de faturamento, das mais de 150 espalhadas pelo País.

Para obter essa meta, a Bibi projeta ações estratégicas que focam diferentes frentes do negócio. Uma delas é a exportação de produtos com marca e design próprios. No último ano, a empresa iniciou o processo de exportação para Angola, e retomou o envio de calçados para os mercados da Palestina, Tanzânia, Armênia e Israel. Assim, a expectativa é de um aumento de 43% na exportação desses produtos em 2025. “Estamos em uma crescente e registrando um aumento no envio de produtos para o mercado exterior, principalmente agora retomamos a exportação em volume maior para a Argentina, que era um país responsável por 40% das vendas via este canal", ressalta a presidente da Calçados Bibi, Andrea Kohlrausch.

Foram abertas ainda novas frentes para a venda dos calçados para consumidores do Paraguai, Venezuela e República Dominicana. Vendas e canais digitais Em 2024, a rede de calçados infantis também obteve um crescimento de 8,6% no faturamento nas franquias da marca, com destaque para as vendas digitais que tiveram um incremento de 23,3% se comparadas ao igual período do ano anterior. Para 2025, a empresa mantém o plano de expansão que visa 35 novas operações, sendo 20 delas em território nacional e 15 no exterior, principalmente em países da América Latina.