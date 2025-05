Puxado pela agropecuária, PIB do Brasil cresceu 1,4% no 1º trimestre de 2025

Com expectativa de safra recorde de soja, a agropecuária se destacou no crescimento do PIB do trimestre / Crédito: Wenderson Araujo/Trilux

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País, apresentou crescimento de 1,4% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao quarto trimestre do ano passado. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, sendo divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 30.

Segundo o apresentado, em valores correntes, ou seja, sem a correção da inflação, o PIB do Brasil somou R$ 3 trilhões no trimestre, sendo R$ 2,6 trilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 431,1 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. Nesse recorte, o destaque se deu para a agropecuária, que, com expectativa de safra recorde de soja, registrou uma alta de 12,2% na produção, chegando R$ 233,9 bilhões. Conforme a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, esse crescimento ocorre, pois o setor está "sendo favorecido pelas condições climáticas favoráveis e conta com uma baixa base de comparação do ano passado". Confira abaixo o desempenho dos indicadores no período: Agropecuária: 12,2% (R$ 233,9 bilhões)

Formação Bruta de Capital Fixo: 3,1% (R$ 536,5 bilhões)

Consumo das Famílias: 1% (R$ 1,9 trilhão)

Serviços: 0,3% (R$ 1,8 trilhão)

Consumo do Governo: 0,1% (517,3 bilhões)

Indústria: - 0,1% (R$ 590,3 bilhões) Em relação aos serviços, por mais que o indicador tenha registrado resultados próximos à estabilidade (-0,1%), a categoria têm peso de aproximadamente 70% na economia do País.

Agora, no que concerne ao setor externo, as Exportações de Bens e Serviços tiveram variação positiva de 2,9% ao passo que as Importações de Bens e Serviços cresceram 5,9%. PIB do País também cresce na comparação com o primeiro trimestre de 2024 Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o PIB brasileiro teve alta de 2,9%, décima sétima taxa positiva consecutiva. A agropecuária também foi destaque, com crescimento de 10,2%. Esse resultado do setor, de acordo com a coordenadora do IBGE, se deu, principalmente, pelo atuação de alguns produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre e pela produtividade,