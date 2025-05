Exportações crescem 2,9% no 1º trimestre de 2025 ante o 4º trimestre de 2024, revela IBGE

As exportações cresceram 2,9% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 30, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, as exportações mostraram alta de 1,2%.

As importações contabilizadas no Produto Interno Bruto (PIB), por sua vez, subiram 5,9% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, as importações mostraram alta de 14%.