Declaração do IR: 100 mil cearenses não entregaram; veja como evitar a multa

No contexto nacional, quase 7 milhões de contribuintes ainda precisam cumprir com suas obrigações com o fisco. Dica é preencher documento incompleto para evitar multas e depois retificar

Faltando apenas algumas horas para o fim do prazo da declaração do Imposto de renda de 2025, que pode ser realizada até as 23h59min desta sexta-feira, 30, cerca de 100 mil cearenses, da meta do Estado de 1,06 milhão, ainda não acertaram as contas com a Receita Federal (RF).

Os números foram divulgados pelo órgão às 8h desta sexta. No contexto nacional, ele informou que, ao todo, quase 7 milhões de contribuintes ainda precisam cumprir com suas obrigações com o fisco, de um total de 46,2 milhões projetados.