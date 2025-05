Lançado edital de R$ 10 bi para impulsionar indústria no Nordeste

Chamada Nordeste prevê a aplicação de R$ 10 bilhões em crédito para impulsionar a indústria / Crédito: Elvis Aleluia/Sudene

O Governo Federal anunciou nesta quarta-feira, dia 28, uma chamada pública da ordem de R$ 10 bilhões para impulsionar planos de negócios no Nordeste. A ação integra o programa Nova Indústria Brasil e tem como foco prioritário projetos na área de energias renováveis, com ênfase em armazenamento; bioeconomia, com foco em fármacos; descarbonização, com destaque para o hidrogênio verde (H2V); data centers verdes; e indústria automotiva, incluindo máquinas agrícolas.

Os interessados poderão acessar o formulário de inscrição a partir do dia 16 de junho nos sites dos organizadores da chamada. A submissão dos planos de negócio será aceita até setembro deste ano e o resultado será divulgado em novembro. Nova Indústria Brasil já aplicou R$ 2,6 bi no Ceará No âmbito da Nova Indústria Brasil (NIB), o BNDES já aprovou R$ 2,6 bilhões para a indústria do Ceará desde 2023 dentro do Plano Mais Produção (P+P). Do total aprovado para o Estado, R$ 2,4 bilhões foram para produtividade; R$ 158,6 milhões, para exportação; e R$ 19,2 milhões para inovação. Os recursos foram destinados para modernização industrial, expansão da capacidade de produção e aumento da produtividade de micro, pequenas e médias empresas.